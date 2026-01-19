歌舞伎俳優の中村鶴松（本名・清水大希）容疑者が器物損壊の疑いで逮捕されたことが１９日、分かった。鶴松容疑者は都内の飲食店のドアを破壊したことから現行犯逮捕。酒に酔っていたと言われる。鶴松容疑者は浅草公会堂の１８日「新春浅草歌舞伎」を休演。１９日に松竹は「第１部『梶原平三誉石切』の奴菊平、『相生獅子』の姫、第２部『傾城反魂香』女房おとくに出演しております中村鶴松は１月１８日の公演を休演し、第１