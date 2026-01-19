歌舞伎俳優の中村鶴松容疑者が、東京・台東区のケバブ店のドアを蹴って壊したとして、警視庁に現行犯逮捕されたことがわかりました。建造物損壊の疑いで現行犯逮捕されたのは歌舞伎俳優の中村鶴松容疑者（30）で、捜査関係者によりますと、きのう午前1時ごろ、台東区にあるケバブ店の出入り口のドアを蹴って壊した疑いがもたれています。中村容疑者は店のトイレを無断で使っていて、店員に注意された際に暴れたとみられるというこ