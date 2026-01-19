プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの前田健太投手が自身のインスタグラムを更新。新天地で友人ができたことを報告し、ファンの間で話題となっている。前田投手は、24時間で投稿が消えるストーリーズ機能を使い、チームメイトとのツーショット写真を公開した。写真には、同僚の西口直人投手や柴田大地投手らが写っており、親しげな様子がうかがえる。投稿には「友達ができました。笑」と、ユーモアを交えた一文がつづられてい