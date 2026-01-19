クリスタル・パレスはFWジャン・フィリップ・マテタ獲得に向けたユヴェントスからの最初のオファーを拒否したようだ。英『Sky Sports』が報じている。ユヴェントスは今冬の移籍市場でのマテタ獲得を最優先事項に挙げており、200万ユーロのレンタル手数料に加え、一定条件を満たせば夏に2800万ユーロの買取義務が生じるレンタル移籍のオファーを提示したが、これはパレスに断られたという。伊『calciomercato.com』によれば、ユヴェ