18日(現地時間)、堂安律と小杉啓太の所属するフランクフルトはディノ・トップメラー監督の解任を発表した。トップメラー監督は2023年夏にオリヴァー・グラスナー前監督の後任として監督に就任。昨シーズンはオマル・マルムシュ(現マンチェスター・シティ)、ヒューゴ・エキティケ(現リヴァプール)ら若手選手の活躍によってブンデスリーガで3位に入るなど躍進が目立った。しかし今シーズンは不安定な守備が足を引っ張り、ブンデスリ