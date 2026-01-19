一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を1月19日正午から20日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、丸ノ内ホテルが41,300円から、ホテルニューオータニが36,370円から、ホテルエミシア札幌が6,500円から、からくさホテル札幌が9,916円から、ホテルJALシティ青森が4,390円から、ウェ