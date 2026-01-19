この投稿をInstagramで見る 𝕂𝕀𝕐𝕆𝕊ℍ𝕀 ℍ𝕀𝕂𝔸𝕎𝔸+𝕂𝕀𝕀ℕ𝔸.(@kiina_kiyoshi_hikawa)がシェアした投稿歌手のKIINA.こと氷川きよしが自身のインスタグラムを更新。親友でタレントの加藤綾菜とのツーショット写真を公開し、話題となっている。氷川は「稽古後に久しぶりに親友のあや