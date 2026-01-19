演歌歌手の藤あや子（64）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。タレントのいとうあさこ（55）との2ショットを公開した。藤は「お鍋ロケあさこちゃんとのロケはいつも笑いっぱなし本当に楽しすぎて仕事ということを忘れちゃいます」とあさこと和気あいあいとした2ショットの数々を公開し、「中目黒の『しゃぶしゃぶ れたす』はこのロケ後気に入りすぎてプライベートで5回も食べに行ってます」と明かした。さらに、