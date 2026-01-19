◇NBAレイカーズ110ー93ラプターズ（2026年1月18日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が18日（日本時間19日）の本拠地ラプターズ戦に途中出場。後半に2本連続3Pシュートを沈めるなど2戦連続2桁得点となる10得点をマーク。チームも前半からのリードを守って快勝。連敗を2で止めて、次戦からの敵地8連戦に弾みを付けた。13日（同14日）の本拠地ホークス戦で8戦ぶりに右ふくらはぎ肉離れから復帰し