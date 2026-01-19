東京都内の飲食店のドアを蹴って壊したとして、警視庁が、建造物損壊の疑いで歌舞伎俳優の中村鶴松容疑者（30）を現行犯逮捕していたことが分かった。19日、共同通信が報じた。【写真】それぞれクールなポーズを取った中村鶴松ら歌舞伎俳優たち鶴松容疑者は1995年3月15日生まれ。3歳より児童劇団に入り、平成12（2000）年5月歌舞伎座『源氏物語』の竹麿で清水大希の名で初舞台。以後、子役として数多くの舞台に出演。平成15（2