日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）は１９日、１０月の富士通レディース（千葉・東急セブンハンドレッドクラブ）を１５日開幕の４日間大会に変更し、賞金総額を１億円から１億５０００万円に増額すると発表した。出場人数も９６人から１０８人に増える見込み。２０２６年の女子ツアーは３７試合中２１大会が４日間大会になった。