マイナ保険証の利用が始まり、保険資格の確認がオンラインで行えるようになったことで、受付時の手続きが簡素化されました。一方で、医療機関に情報が提供されることから「年収がバレるのでは」と不安に思う人もいるかもしれません。 今回は、マイナ保険証の特徴やなぜ年収がバレると考えられているのか、利用する際の注意点などについてご紹介します。 高額療養費制度で年収がバレると言われる理由 「年収がバレる