ベースミーは1月16日、就活における第一印象の影響に関する実態調査の結果を発表した。調査は2025年12月、26〜28卒予定の大学生・大学院生300名を対象にインターネットで行われた。○83%が企業を直感でアリ/ナシ判断した経験あり就活で企業を「あり/なし」と直感的に判断してしまうことはありますか?就活で企業を「あり/なし」と直感的に判断することが「全くない」と回答したのはわずか17%だった。つまり8割以上の学生が、程度の