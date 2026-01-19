【モデルプレス＝2026/01/19】俳優の山時聡真が1月18日、自身のInstagramを更新。自身の小学校の卒業式の写真と成人式の写真を並べたコラージュを公開し、話題となっている。【写真】「ちはやふる」イケメン俳優「やんちゃ感あって可愛い」新鮮な坊主頭ショット◆山時聡真、小学生時代の写真を公開山時は「成人式と小学校の卒業式を見比べてみました笑 ここまで育ててくれた親に感謝」とコメント。小学校の卒業式で撮影した坊主頭