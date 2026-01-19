講談師の神田伯山さんが自身のＸを更新。大阪での独演会中に、客席で携帯電話が鳴ったことについて、綴りました。 【写真を見る】【 神田伯山 】 「高座中にまた携帯が鳴る」「どんなにスタッフさんや前座が注意しても鳴る」ＳＮＳに綴る「ほとんどの人はマナーよく聞いて頂いた。残念だ」神田伯山さんは「2年前も鳴った同じ場所。大阪羽曳野市独演会で高座中にまた携帯が鳴る。」と、投稿。続けて「どんなにスタッフさん