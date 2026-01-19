木原官房長官は、次の衆議院選挙に不出馬を表明した自民党の菅元総理について「手本にしたい」と述べるなど、歴代最長の官房長官として長期政権を支えた功績を称えました。木原稔 官房長官「私は手本にしたい官房長官として、菅長官を挙げさせていただいているところです。官房長官として総合調整の役割というのをいかんなく発揮をされ、また政権の安定というものに多大な貢献をされた」木原官房長官は19日午前の記者会見で、