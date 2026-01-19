警察車両の赤色灯東京都台東区の飲食店のドアを蹴って壊したとして、警視庁蔵前署が、建造物損壊の疑いで歌舞伎俳優の中村鶴松（本名清水大希）容疑者（30）を現行犯逮捕していたことが19日、捜査関係者への取材で分かった。鶴松容疑者は当時酒に酔っていたといい、「覚えていない」と否認している。逮捕容疑は18日未明、飲食店の出入り口のドアを蹴り壊した疑い。鶴松容疑者は2000年に初舞台。歌舞伎役者の家系外から、05年