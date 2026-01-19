高市早苗首相は19日、レアアース（希土類）など重要物資の対日輸出管理を強化した中国に対し、有志国と連携し経済的威圧の手段としないよう申し入れを行うと明らかにした。首相官邸で開いた経団連の筒井義信会長らとの懇談会で述べた。