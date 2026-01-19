新疆ウイグル自治区アルタイ地区では1月12〜18日に今冬で最も強い寒波が到来し、気温が急激に下がりました。アルタイ地区コクトカイ県トゥルグン郷の気温は18日、氷点下47．4度まで下がり、新疆における今冬の最低気温を塗り替えました。アルタイ地区気象局のボルナン局長によると、氷点下47．4度はトゥルグン郷の観測史上の最低気温ではないとのことです。同郷では、2009年の気象観測所設置以降に観測された最低気温の上位4位は、