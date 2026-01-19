「ジュンアシダ（jun ashida）」「タエアシダ（TAE ASHIDA）」を手掛けるジュンアシダが、公式サイトにて同社創業者であり代表取締役会長の芦田友子さんが92歳で亡くなったことを発表しました。【写真】家族の誕生日祝いで笑顔を見せる芦田友子さん同じくファッションデザイナーで娘の芦田多恵さんも自身のインスタグラムを更新。「新年早々、このようなお知らせで恐縮ですが、母、芦田友子が急逝いたしました。92歳でした」と報告