言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、人間関係からお総菜の名前まで、バラエティー豊かなシチュエーションで使われる言葉を集めました。パッと頭に浮かんだ言葉を当てはめてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□れきけつ□□□□あげ□□りょくヒント：健康診断で気になるあの数値も入っています答えを見る↓↓↓↓↓正解：あ