元宝塚歌劇団花組スター・瀬戸かずやが、18日にオフィシャルサイト・ファンクラブをリニューアルオープンした。【写真】レズビアンバーのママを演じる瀬戸かずや瀬戸は、2004年に宝塚歌劇団90期生として入団し、雪組公演『スサノオ／タカラヅカ・グローリー！』で初舞台。10年『麗しのサブリナ』で新人公演初主演、16年『アイラブアインシュタイン』でバウホール公演初主演、20年『マスカレード・ホテル』で東上公演初主演など