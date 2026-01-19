東京六大学野球リーグの慶大が１９日、「常松広太郎、シカゴ・カブスとのマイナー契約に関する記者会見」を開いた。常松広太郎外野手（４年・慶応湘南藤沢）は「実際にこの目でシカゴ・カブスの施設を見て、ここで野球をやっていくのかとワクワクしました」と高揚感を口にした。海外で野球に挑戦する事に対して、「２０代っていう、体力をもって自分の人生の中で目標や夢を達成できる期間に挑戦したかった」と理由を明かした。