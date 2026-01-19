【ワシントン共同】トランプ米大統領は18日、交流サイト（SNS）で、北大西洋条約機構（NATO）がデンマークに対し、自治領グリーンランドからロシアの脅威を排除するよう求めてきたが、デンマークは「何もできていない」と主張した。