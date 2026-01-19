俳優の川崎麻世が18日に自身のアメブロを更新。350人規模の大新年会に出席し、サッカー界のレジェンドとデュエットを披露したことを報告した。【映像】川崎麻世、GACKT主催の忘年会に参加 恒例の“テキーラ祭り”もこの日、川崎は「いつも家族ぐるみで仲良くさせて頂いてる友達が社長の会社の大新年会が都内のホテルで行われた」と説明。「妻と義母も一緒にご招待され家族で参加しました」と、会場での家族との写真を公開した