◆大相撲▽初場所９日目（１９日、両国国技館）東三段目３８枚目・納谷（大嶽）が、東三段目３５枚目・隆の龍（田子ノ浦）を引き落として、３勝２敗とした。「当たってはたいてしまったところがあったので、もっと前に出られたらと思う」と振り返った。この日は２０１３年に亡くなった祖父で元横綱・大鵬の命日。「いつも取組があれば勝ちたい気持ちでいるが、これから仏壇に手を合わせにいくので、勝っていきたいと思ってい