巨人は１９日、３月に本拠地・東京ドームで開催されるオープン戦７試合の入場券販売の詳細を発表した。先行販売は２２日から、一般販売は３１日午前１１時から開始となる。試合日程は３月１４日から日本ハム２連戦で、同１７日からヤクルト２連戦、同２０日から楽天３連戦。一般販売はＧＩＡＮＴＳオフィシャルチケット、イープラスなどで発売される。