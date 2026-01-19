◆大相撲▽初場所９日目（１９日、両国国技館）日体大出身の元学生横綱で、幕下最下位格付け出しで今場所デビューした和歌ノ富士（春日野）が、西幕下５９枚目・清の花（出羽海）を寄り切り。４勝１敗とし、勝ち越しを決めた。「相手は何回も稽古場でもやったことがあった。自分よりも体が小さいので、下に入られないように、右を差せて良かった」と振り返った。四番相撲で初黒星を喫したが「その１番だけで終わってしまうわ