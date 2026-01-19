巨人の２年目・荒巻悠内野手が１９日、ジャイアンツ球場で自主トレを行い、屋内でのマシン打撃後に打撃投手の生きた球を打ち込んだ。開幕スタメンを狙う左の大砲候補は、ブルージェイズへ移籍した岡本和真内野手の名前を出し「岡本さんもいなくなったので自分にとってはチャンス。狙っていきたいなと思います」とレギュラー奪取に燃えた。ルーキーイヤーの昨季は１軍で３１試合に出場し打率２割９分６厘、１本塁打、１打点。７