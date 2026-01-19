SBI証券は、2026年1月24日夜間より、外国株式取引サイトのリニューアルを実施する。直感的に操作できる画面設計を採用し、資産状況の把握や取引画面へのアクセス性を高めたとしている。同社は近年、「顧客中心主義」を掲げ、WEBサイトやアプリのUI/UX改善を継続的に進めてきた。外国株式分野でも、2025年4月にスマートフォン対応を行うなど、利便性向上に向けた取り組みを進めており、今回のリニューアルもその一環となる。○資産