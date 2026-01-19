秋元康氏プロデュースの６人組昭和歌謡グループ「ＭＡＴＳＵＲＩ」が１９日、都内で「スカルプＤボーテ」のアンバサダー就任発表会を行った。メンバーの松岡卓弥は「髪や肌がきれいだと自信が持てる。自分に自信を持って生きていって、人生を謳歌（おうか）してほしい」と語った。さらに「僕のファンの方って、“好き”の上限に達している人が多い。ビジュを磨いて、もっと好きにさせてやろうと思います。みんな、ついてこれ