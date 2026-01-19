日本気象協会は1月15日、「2026年春の花粉飛散予測(第3報)」を発表した。○スギ花粉の飛散開始時期スギ花粉は2月上旬に九州や東海などで飛散開始となる見込みだ。九州から関東の広い範囲では2月中旬、北陸から東北は2月下旬から3月中旬の見込み。この先、2月にかけての気温は平年並みか高く、寒暖の変動が大きいとみられる。暖かい日には花粉がわずかに飛び始める見込み。飛散開始は、ほぼ例年並みだが、東北では3月の気温が高い予