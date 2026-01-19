なんとかわいい鬼さんたち！こちらは、シェラトン都ホテル大阪で期間限定発売される「鬼ケーキ」。子どもが大よろこびするそのビジュアルは、節分パーティにぴったりです♪3日間限定！「鬼ケーキ」は、いつどこで買える？「鬼ケーキ」は、シェラトン都ホテル大阪内・カフェ＆グルメショップ カフェベルにて購入可能。販売期間は、2026年2月1日（日）〜3日（火）※の3日間限定（販売時間は12:00〜19:00）。価格は、5個セットで4000