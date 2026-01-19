東海地方は、明日20日(火)から気温が急降下し、厳しい寒さが戻るでしょう。21日(水)から25日(日)にかけては、冬型の気圧配置が続き、平野部でも大雪となったり積雪の恐れがあります。雪への備えを万全にしておくようにしてください。暖かな陽気は今日19日(月)まで東海地方は、今日19日(月)も暖かな陽気が続いています。正午の気温は、名古屋で11.6℃、岐阜で11.8℃、高山で3.1℃、津で9.2℃。静岡で12.9℃です。風も穏やかで、日差