トランプ氏デンマークはロシアの脅威に対して何もできなかった今こそその時だ トランプ米大統領は、デンマークはロシアの脅威に対して何もできなかったとSNSに投稿。 NATOは20年間デンマークに対し、グリーンランドからロシアの脅威を排除しなければならないと伝えてきたが、残念ながらデンマークはこれに対処できなかった。今こそその時だ。必ず実行する！！！