鉱工業生産（確報値）（11月）13:30 結果-2.7% 予想-2.6%前回-2.6%（前月比) 結果-2.2% 予想-2.1%前回-2.1%（前年比) 結果-5.3% 予想N/A前回3.3%（設備稼働率・前月比)