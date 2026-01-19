◇大相撲初場所9日目（2026年1月19日東京・両国国技館）24年の元学生横綱で幕下最下位格付け出しのトワードルジ・ブフチョローン改め和歌ノ富士（24＝春日野部屋）が、西幕下59枚目の清の花（20＝出羽海部屋）を寄り切りで破り、勝ち越しを決めた。低い姿勢で攻めてきた相手に右を差した。「何回も出稽古でやったことある。下に入らせないように」と力強く寄り切った。3番相撲でプロ初黒星を喫したが、「落ち着いていた