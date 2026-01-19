ＴＭＮＥＴＷＯＲＫのギタリスト、木根尚登がグループの活動をドキュメンタリー小説形式でつづった書籍「電気じかけの予言者たち―再起動編―」（リットーミュージック、３０８０円）を刊行した。キーボードの小室哲哉の突然の引退劇からＴＭの“再起動”、デビュー４０周年ツアーと、激動の近年を、当事者の視点で現場の空気そのままに伝えている。（鶴田裕介）物語は２０１８年、小室がメンバーにも知らせず、突然の引退宣