俳優・寺田心（１７）が１９日、日本テレビ「ＤａｙＤａｙ．」の料理コーナーにＶＴＲ出演。昨年１年の急成長ぶりが明かされた。「寺田心のひらめきレシピ『冷蔵庫で余らせている肉を使った料理のレパートリーを増やしたい』」コーナーで、得意な料理の腕をふるった。料理しながらのトークで、「去年１年で何キロ増量した？」と聞かれた寺田は「１５キロぐらいですかね。６３キロから７８キロぐらいまで」と実質１６キロ増量