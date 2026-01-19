木原官房長官は来月投開票予定の衆議院選挙の争点となる可能性がある「食料品にかかる消費税」について〓減税は選択肢として排除されない〓との考えを示しました。食料品にかかる消費税については立憲民主党と公明党が設立した中道改革連合が衆院選の公約として「恒久的にゼロ」を盛り込む方針で、与党側も「時限的にゼロにする」ことを盛り込むかどうか検討しています。木原稔 官房長官「消費税率の引き下げについては選択肢