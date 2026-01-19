ABEMA西澤由夏アナウンサー（32）が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。初写真集の発売を告知した。「1st写真集を発売させていただくことが決定しました！初の水着にも挑戦しています」と告知。「漠然と"何か新しいことに挑戦したい"そう思っていた時に頂いたお話で、今まで自分が築いてきた凝り固まった価値観を崩す挑戦でもあります」とつづった。西澤は18日配信の同局「チャンスの時間」でも発表。西澤アナは昨年に放送さ