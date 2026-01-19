マネックスグループが５日ぶりに急反落した。ＳＭＢＣ日興証券が前週末１６日、マネックスＧの投資評価を最上位の「１」から３段階で真ん中の「２」に引き下げた。目標株価は１０２０円から８２０円に減額修正している。クリプトアセット事業のバリュエーション下落を主因とし、現状のコインチェック・グループ＜CNCK＞に関して上場関連コストを上回る成長ができていないと判断した。同証券はマネックスＧの２