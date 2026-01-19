児玉化学工業が反落している。前週末１６日の取引終了後に、米国子会社が保有する土地を売却するのに伴い、固定資産売却益約４億円を特別利益として計上すると発表。朝方はこれを受けて高く始まったものの、買いが続かなかったようだ。なお、計上時期は未定としており、時期が決まり次第速やかに開示するとしている。 出所：MINKABU PRESS