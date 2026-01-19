ＲＯＢＯＴＰＡＹＭＥＮＴは反発。前週末１６日取引終了後、２０２５年１２月度の月次売上高を発表。全社売上高は前年同月比１５．９％増とプラス基調を継続した。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS