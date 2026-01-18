試合終了のブザービーターを決めた田中大貴【(C)B.LEAGUE】 アリーナでの初の3日間開催となった「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」。1月18日（DAY3）、ハピネスアリーナでメインイベントの「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026」が行われた。入場シーンでは、B.WHITEの#18 馬場雄大が特盛の皿うどんを、#99 川真田紘也が巨