ガンバ大阪は19日、DF中野伸哉(22)の入籍を発表した。中野は昨年8月に湘南ベルマーレへ育成型期限付き移籍し、今季はG大阪への復帰が決まっている。入籍に際して以下のようにコメントした。「このたび、かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしましたことをご報告いたします。まだまだ未熟ではありますが、家族という大きな支えを得て、サッカー選手としても人としても、より一層成長できるよう努力してまいります」