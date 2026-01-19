●注目点 ○米連邦公開市場委員会（FOMC）は賛成9名、反対3名で、3回目となる0.25％の利下げを決定し、政策金利の誘導目標を3.50～3.75％としました。1月の会合では、4回目の利下げは見送られる見通しで（先物に基づく利下げ確率は22％）、3月利下げの確率は50％となっています。イングランド銀行は政策金利を0.25％引き下げて3.75％としており、市場関係者は更なる利下げを見込んでいます。日銀は政策金利を0.25％引き