RIIZEが、2月18日に発売するThe 2nd Japan Single「All of You」のティザー映像をRIIZE公式SNSで公開した。「ANTON’S 5 guidelines of Love」と題された本映像では、愛を考えすぎるあまりに、頭から火が出てしまったウォンビンや、心臓の昂りに体まで飛び跳ねてしまったソヒ、目を閉じて瞑想の孤独の中で愛を探すウンソクに、ときめきすぎて心だけでなく体全身が揺れてしまうショウタロウ、本を熟読して愛を学ぼうとするソンチャ