◆大相撲初場所９日目（１９日、東京・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）に異変が起きたのは明らかだ。８日目の伯乃富士との一番。何もできないまま力なく土俵を割った。支度部屋には古傷を再発させてしまったのか、左腕を動かさずに厳しい表情で戻ってきた。若元春（荒汐）は今場所、２勝６敗と星が挙がっていないが、左を差すと力強い。立ち合いの攻防がポイントだ。豊昇龍（立浪）は熱海富士（伊勢ケ浜）の挑戦を受ける