Adoが、メジャーデビュー5周年を記念した展覧会『Ado 5th Anniversary Exhibition “Adotomy”』を1月18日より東京・西武渋谷店 モヴィーダ館6・7階（無印良品の上）=特設会場にてオープンしたことを発表した。「Ado×Anatomy(解剖)=Adotomy アドトミー」と銘打った本展覧会は、“Ado”という歌い手・人間にフォーカスした6つの展示と物販スペース、Adoへのメッセージコーナーから構成されている。◆◆◆◾